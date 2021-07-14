阿聯酋在以色列開設大使館 海灣地區第一家

繼最近以色列駐阿布紮比大使館落成後，阿拉伯聯合酋長國於周三在以色列開設了其首個大使館，這是兩國關係正常化的關鍵一步。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社說，隨着位於特拉維夫證券交易所大樓的外交使團的開設，阿聯酋成為繼埃及和約旦之後第三個在以色列領土上設立大使館的阿拉伯國家。也是海灣第一個在以色列開設大使館的國家。

據阿聯酋駐以色列大使穆罕默德-馬哈茂德-法特-阿里-哈賈在大使館開館開幕式上說，"阿聯酋和以色列是兩個創新的國家，我們可以利用這種創造力，為我們兩國和該地區更加繁榮和穩定的未來而共同努力。"

據法新社駐當地的一個報道說，以色列總統艾薩克-赫爾佐格鼓動說，"這一歷史性的協議必須擴展到其他尋求與以色列和平的國家。"以色列總統艾薩克-赫爾佐格出席了在證券交易所大廳舉行的儀式，該大廳位於阿聯酋使館辦公室的兩層下面。

在美國前政府唐納德-特朗普的激勵下，阿聯酋和以色列在2020年夏天宣布實現了關係正常化。

另一個海灣君主國巴林，以及摩洛哥和蘇丹在最近幾個月也宣布了與以色列的正常化協議。

據該報道，6月底，以色列新任外交部長亞伊爾-拉皮德訪問了阿聯酋，為以色列在海灣國家的第一個大使館舉行了落成典禮。

不過，從穆罕默德.阿巴斯的世俗法塔赫到激進的哈馬斯，巴勒斯坦人都譴責這些正常化協議，稱它們是阿拉伯國家的 "叛徒"。他們認為，這一進程應在以色列-巴勒斯坦衝突解決後進行。

據以色列特拉維夫國家安全研究所研究員約爾-古贊斯基（Yoel Guzansky）表示，在5月份以色列與在加沙地帶執政的巴勒斯坦伊斯蘭運動哈馬斯之間為期11天的軍事衝突，阿拉伯國家與以色列之間的正常化通過了一次 "重要考驗"。據約爾-古贊斯基說，"這是一個成功，因為沒有一個國家取消協議，甚至蘇丹或摩洛哥也沒有。"

雖然這些正常化談判仍在進行中，但它們的發展在最近幾個月已經 "放緩"，古贊斯基在與記者的在線聊天中對此進行了限定。約爾-古贊斯基認為，"今天的興奮感已經不存在了"，他想知道美國總統喬-拜登對唐納德-特朗普倡導的這些關係正常化協議的具體支持。

據以色列/海盜商業委員會主席Abdullah Baqer周三指出，阿聯酋已經增加了在以色列的投資，但最終也希望在包括加沙在內的巴勒斯坦領土上投資，而卡塔爾這個阿聯酋的對手君主國，則正在那裡投放數百萬的援助。