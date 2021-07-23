美伊高層將宣布美軍年底前在伊拉克轉為顧問作用

據政治新聞網站Politico7月22日報導，美國和伊拉克官員正在敲定在年底前將美國在伊拉克的軍事任務轉變為純粹的顧問角色，這標誌着美國在伊拉克的作戰任務正式結束。

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據其中一位熟悉討論情況的人士說，官員們計畫在周一伊拉克總理穆斯塔法·卡迪米（Mustafa al-Kadhimi）在白宮會見美國總統拜登後宣布這一轉變。消息人士強調，根據這項計畫，一些美國軍人將無限期地留在伊拉克，而這並不構成美國軍隊從該國的撤出。這些部隊將在打擊“伊斯蘭國”的鬥爭中提供後勤和顧問支持，以及空中力量、情報和監視能力。“伊斯蘭國”本周聲稱對巴格達發生的造成數十人死亡的自殺式襲擊負責。

消息人士說，這一宣布將標誌着伊拉克和美國官員在過去幾年中就美國在伊拉克的軍事存在進行的一系列戰略對話達到了高潮。雖然總體人數可能不會有太大變化，目前在伊拉克的美軍大約有2500人；但從現在到年底，剩餘的作戰部隊可能會重新部署，由專註於顧問任務的人員取代。美國和伊拉克官員周四在五角大樓會晤時正在討論這一變化，這將標誌着美國在伊拉克的軍事存在的又一次轉變，在過去18年的大部分時間裡，美國在伊拉克部署了軍隊。

卡迪米在最近的一次採訪中預告了這一消息，他說，伊拉克不再需要美國的作戰部隊。他說，“伊拉克人現在已經準備好站起來保護他們自己了。我們不再需要美國的作戰部隊，”卡迪米告訴《華盛頓郵報》，“與此同時，我們將繼續需要情報支持、培訓、能力建設和顧問。”

五角大樓發言人約翰·柯比在給Politico的一份聲明中說，部長級會議“將反映這種夥伴關係的廣度以及拜登政府將伊拉克視為中東穩定支點的重要性。我們預計在訪問結束時將在這些領域宣布一些可實現的目標。”

拜登政府處理伊拉克衝突的方法與阿富汗的情況形成鮮明對比，因為美國正在逐步結束其最長的戰爭。在伊拉克，美國和伊拉克官員正在尋求長期的軍事合作關係；在阿富汗，除了大約600人將留下來幫助保護美國大使館和喀布爾機場外，所有美軍預計將在8月31日前離開。

但官員們說，伊拉克的情況有所不同。五角大樓近年來訓練了數十萬伊拉克人，他們領導了打擊恐怖組織“伊斯蘭國”的鬥爭，美國軍隊在需要時提供空中支援和情報。官員們說，伊拉克特種部隊是該地區能力最強、經過戰鬥考驗的部隊，在2019年擊敗“伊斯蘭國”的過程中發揮了主導作用。官員們說，相比之下，在阿富汗，塔利班多年來取得了穩定的進展，特朗普政府與該組織達成的2020年和平協議使得撤軍幾乎不可避免。

報導指，卡迪米正處於一個棘手的位置，他要努力平衡來自其政府內部與伊朗有聯繫的政治派別的壓力，這些派別希望美國軍隊完全撤出，而伊拉克仍然需要關鍵的美國軍事支持以繼續打擊恐怖分子。伊朗支持的民兵組織正以無人機和火箭彈襲擊該國的美國和伊拉克軍隊，這給卡迪米的困境增加了另一層複雜性。

雖然當地的變化將是微妙的，但官方對任務轉變的承認可能會被描繪成卡迪米在定於10月舉行的議會選舉前的政治勝利。自2020年夏季以來，美國和伊拉克官員在一系列公報中同意減少美國在伊拉克的作戰部隊，美國軍隊一直在逐步過渡到在伊拉克的顧問角色。

自2014年以來，在隊“固有決心行動”(CJTF-OIR)中，美國軍隊一直在伊拉克保持穩定的存在，由於“伊斯蘭國”的崛起，美國軍隊重返該國。但在時任總統特朗普退出“伊朗核協議”並在前一年重新實施制裁後，伊拉克在2019年成為華盛頓和德黑蘭之間針鋒相對的代理人戰場。