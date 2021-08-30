巴以衝突：巴勒斯坦與以色列罕有高級別會晤

今天在巴勒斯坦拉姆安拉舉行的以色列與巴勒斯坦高級別重要會議，以色列國防部長本尼-甘茨與巴勒斯坦總統阿巴斯今天會面，為巴以衝突新一輪暴力降溫帶來希望？至少國際間希望如此。這樣的巴以對話，這已經是很久沒有發生的了。而在這之前，以色列總理納夫塔利-貝內特剛剛從華盛頓回來，在那裡他與美國總統拜登舉行了會談。

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在拉馬拉舉行的以色列-巴勒斯坦重要會議。這已經很久沒有發生了。而在這之前，以色列總理納夫塔利-貝內特剛剛從華盛頓回來，在那裡他與總統喬-拜登會面。

據本台在耶路撒冷的記者米歇爾-保羅報道稱，這是十年來以色列和巴勒斯坦首次舉行這種級別的會議，以色列國防部長本尼-甘茨前往拉姆安拉與巴勒斯坦總統馬哈茂德-阿巴斯會面。

兩國代表團進行了兩個半小時的討論，隨後進行了40分鐘的兩人交流。根據以色列方面發表的一份聲明，他們討論了如何改善西岸和加沙地帶的安全和經濟狀況。

幾項救濟措施將被落實到位。而且雙方都同意繼續對話。這次雙方會見是在以色列和巴勒斯坦在加沙地帶邊界局勢升級，幾乎每天都有衝突的情況下召開的。以色列明顯希望加強巴勒斯坦當局，以對抗在加沙掌權的伊斯蘭激進組織哈馬斯。