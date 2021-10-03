阿聯酋高官：我們都很擔心一場逼近的冷戰來臨

今年2月剛剛卸任阿聯酋外交事務國務部長一職的安瓦爾·加爾賈什（Anwar Gargash）10月2日在參加活動時，對美中兩國關係不斷緊張表示擔憂。他說，“我們都在擔心，非常擔心，因為一場逼近的冷戰”。

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阿聯酋總統外交顧問加爾賈什周六在出席於阿布紮比舉行的一場論壇活動中敦促國際社會譴責這種壓力，“不要成為新冷戰中的棋子”。他周六說，“我相信，如果這個信息傳到中國、美國和其他國家，它將以一己之力帶來我所說的集體道德義務。”

加爾賈什說，“我們都在擔心，非常擔心，因為一場逼近的冷戰。”他指出，“這對我們所有人來說都是壞消息，因為選邊站隊的想法在國際體系中是有問題的，我認為這不會是一個輕鬆的旅程。”

阿聯酋和其他阿拉伯海灣國家長期以來一直是美國的親密盟友。然而，中國近年來成為該地區強大的經濟參與者，北京對原油的渴求使其成為海灣地區最大的買家，使阿聯酋等國家面臨兩難境地。加爾賈什談到，“這對我們所有人來說都將是一個巨大的挑戰”。他續稱，“對我們阿聯酋來說，美國是我們最主要的戰略夥伴，但中國與印度一起是我們第一或第二大經濟夥伴。”

儘管中國為當地提供了有利可圖的貿易和商業合作機會，但加爾賈什暗示，阿聯酋認為美國是更透明的戰略盟友。他說，“中國將繼續是極其重要的，而美國的方向是你可以從各種閱讀、會議和討論中收集到的東西，但理解中國的方向，我認為，是更不透明的。”

自2018年美國前總統特朗普發動貿易戰揭開美中關係之間諸多重大問題以來，拜登總統今年1月上台後更是將當今國際事務中的首要問題形容為“21世紀民主國家的效用與專制國家之間的戰鬥”。分析人士認為，美中的緊張關係與其說是受經濟現實的驅動，不如說是受大國競爭的驅動，對彼此戰略目標的相互不信任加劇了這種關係。

加爾賈什強調了新冠疫情對國際事務的影響，認為其表明需要加強合作而不是對抗。他說，“我們確實看到了國際體系變化的幾個層面。我認為，一方面，這種大流行病非常非常清楚地表明，我們的地緣戰略優先事項不僅需要是政治性的......而且可以是其他問題”。他補充說，“它將需要，實際上，從我們所有人那裡，理解......對抗不是前進的道路，溝通才是前進的道路。”

加爾賈什說，“這並不意味着我們將能夠改變伊朗對其在該地區作用的看法，或土耳其對其在該地區作用的看法，或我們如何看待阿拉伯世界，以及它應該如何回到一個更生動的地區體系。但與此同時，我認為我們也需要明白，我們避免對抗是極其重要的。”