伊拉克議會大選登場 維安滴水不漏 投票率恐創新低

伊拉克安全部隊10月5日為星期日舉行的大選前模擬投票站的檢查。Les forces de sécurité irakiennes simulent les contrôles aux bureaux de vote avant les élections de dimanche, le 5 octobre 2021.

伊拉克今天提前舉行大選，3249名候選人將競選新一屆國民議會的329個席位。法新社報道稱，這場投票被譽為當局對反政府示威的讓步，但許多不信任官員會兌現改革承諾的選民料將抵制這場選舉，投票率恐創新低。

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提前舉行議會選舉和推動選舉改革是現任總理卡迪米2020年5月上台後的主要承諾。2020年7月，卡迪米宣布將原定於2022年舉行的新一屆國民議會選舉提前至2021年6月舉行。今年1月，伊拉克政府宣布，因技術原因將選舉推遲至10月10日舉行。

此次選舉將依照2019年12月通過的新國民議會選舉法舉行，該法案首次允許獨立候選人參選。

維安工作滴水不漏，全國各地機場自昨天傍晚至明天清晨全部關閉。伊拉克政府2017年底雖宣布在對抗伊斯蘭國（IS）的戰爭上取得勝利，但聖戰士秘密組織大大小小的攻擊行動卻從未斷過。

近幾個月來，有數十名反政府人士遭到殺害、綁架或恐嚇，外界指控親伊朗武裝團體為幕後主謀，而伊拉克許多議員與它們勾結。

聯合國駐伊拉克代表團在投票開始前表示：“伊拉克民眾應該要有把握，能在不受壓力、恐嚇及威脅的狀況下投票。” 這場選舉提前一年舉行，是對青年團體示威運動的罕見讓步。

示威活動2019年10月在巴格達以及伊拉克南部遍地開花，撼動自2003年美國為首聯軍進入伊拉克以來長期執政的什葉派政府。

數以萬計示威者上街表達對貪腐、失業以及公共服務殘破的不滿，而在示威相關暴力中喪命的有數百人。

隨着民怨逐漸從沸騰轉為幻滅，現在示威活動基本上都已無疾而終，專家預測今天的選舉可能創下破紀錄的低投票率。

巴格達打工族卡辛（Mohammed Kassem）已打定主意不去投票，他怨嘆：“事情不會有所改變”，已建立政權的武裝和什葉派伊斯蘭主義主導的統治精英料將拿下勝利。45歲的他還對法新社說：“伊拉克是這地區最富有的國家，我們卻沒電、沒交通、沒公共服務，醫療體系殘破不堪。”

此外，歐盟選舉觀察團負責人馮·克拉蒙稱，將對選舉情況進行觀察，並在下周二（12日）提交一份初步報告。外界普遍認為，多年戰亂加之外部勢力干預，導致伊拉克政治派別林立，此次選舉過後政局能否穩定仍有待觀察。