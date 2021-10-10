默克爾：以色列的安全將永遠是德國政府的中心議題

德國總理默克爾（Angela Merkel）在她16年總理任期即將結束時，對以色列進行的最後一次訪問中說，以色列的安全將永遠是每一屆德國政府的“中心議題，具有重要意義”。她周日參觀了以色列亞德瓦希姆大屠殺紀念館，並與以色列總理貝內特（Naftali Bennett）舉行會談。

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默克爾當天身着黑色衣裝，在耶路撒冷的以色列亞德瓦希姆大屠殺紀念館敬獻了花圈，並在該館的留言簿上寫道，參觀那裡“每次都會重新觸動我的內心”。她表示，“這裡記錄的針對猶太人的罪行永遠提醒着我們德國人所承擔的責任，也是一種警告。”貝內特全天接待了默克爾，稱她是“以色列的真正朋友”。

默克爾稍早時向媒體表示，無論誰在她之後擔任德國總理，都會對以色列的安全付有同樣的承諾。她說，“以色列的安全問題將永遠是每個德國政府的中心議題，具有重要意義”。 她補充說，以色列對二戰後德國的信任是“令人感動的”，但這種 “信任總是要證明自己”。

貝內特稱讚默克爾促進了德以之間前所未有的聯繫，並將她描述為“歐洲的道德指南針”，因為她支持以色列。貝內特周日與默克爾在國王大衛耶路撒冷酒店舉行了會談。貝內特說，“歡迎來到以色列，親愛的以色列的朋友。很高興見到您，默克爾總理和您的代表團。”

貝內特說，“我們非常感謝您對以色列人民的持續友誼和承諾。德國和以色列之間的關係一直很牢固，但在您的任期內，這種關係從未如此牢固；它已不僅僅是一種聯盟關係。由於您的領導，它已成為一種真正的友誼。我們期待着在商業關係、科學、教育、衛生以及當然還有安全方面進一步加強它。”他說，“有時一個領導人會帶來深刻的變化，我認為您的領導為德國對以色列安全的持續承諾奠定了基礎，我們非常感謝。”

貝內特表示，“我們當然記得歷史，我們樂觀地期待着一個更光明的未來。我的政府將繼續保持目前的關係，但我們的新政府也帶來了一種新的精神，一種新的善意的精神。”他說，“我相信我們會有一個非常有成效的會議，我想代表以色列人民感謝你，謝謝，安吉拉，謝謝你。”

默克爾說，“我認為，在我的任期結束時能夠再次訪問以色列，並認識以色列新總理，是一件非常高興和非常榮幸的事情。在我的任期內，我與我的政府所有成員一起努力工作，使我們兩國和兩國人民之間的關係更加強大和廣泛，例如通過政府間協商。”她說，“起作用的不僅是影響我們過去的事務，還有我們對共同未來的展望。”

默克爾強調，“然而，可以說，我仍然認為，在納粹浩劫的反人類罪行之後，德國和以色列之間的關係有可能在我們所做的程度上得到重啟和重建，這是歷史賦予我們的幸運之舉。我想利用這個機會強調，以色列的安全問題將永遠是每個德國政府的中心議題，也是最重要的。”

據悉，默克爾最初計畫在8月到訪以色列，但在美國和聯軍從阿富汗撤離事件推遲了她的行程。默克爾當天還參加了以色列節日內閣會議，並與貝內特共同出席了聯合記者會。貝內特在記者會上重申了以色列方面對伊朗核武項目的擔心。他說，“我們在為自己投資，但我們的敵人，特別是伊朗，卻對我們念念不忘，並準備付出極高的代價，給他們的人民帶來真正的痛苦，以使我們面臨生存的威脅。”

貝內特說，“總理女士，伊朗的核計畫已經達到了一個需要領導的階段。接受伊朗成為一個核門檻國家將是自由世界的道德污點，而且更甚的是將威脅到世界和平。”他稱，“我們看到伊朗人目前在沒有核保護傘的情況下，在敘利亞、伊拉克、黎巴嫩、也門、加沙和海灣地區是如何行動的。”

貝內特說，“我們可以想象，如果世界知道這種欺凌的背後還有核武器，他們會造成多大的破壞。試圖安撫伊朗人是沒有意義的；他們將和解解釋為一種軟弱。他們繼續在國際社會中興風作浪，玩弄時間，同時不斷推進鈾濃縮，破壞該地區的穩定。”他指出，“這是一個關鍵點，而德國的立場尤為重要。我們以色列人正在參與行動，在各個層面上反擊伊朗，包括每天遏制他們用武器充斥我們地區的企圖。”

默克爾表示，接下來幾周對伊朗達成核協議具有決定性意義。她補充說，伊朗一天不對美國的姿態作出回應，就會持有更多的濃縮鈾。她還稱，俄中兩國領導人也有責任幫助將伊朗帶回談判桌。默克爾說，“我認為俄羅斯和中國都有責任。如果《聯合全面行動計畫》（JCPOA）不再履行協議所該做的事，那麼這就非常困難了。所以我們現在處於這個協議非常決定性的幾周。”