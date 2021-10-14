黎巴嫩貝魯特今爆抗議法官示威釀槍擊戰

黎巴嫩貝魯特今天發生了反對塔里克-比塔爾法官的示威，衝突造成至少6人死亡，約30人受傷。作為調查的一部分，與什葉派政黨阿邁勒和真主黨關係密切的幾位議員和前部長應接受問話，但他們目前正試圖逃避調查。他們的支持者聚集在首都的街道上抗議法官“偏袒”。負責調查黎巴嫩首都爆炸案的法官正面臨來自什葉派政黨阿邁勒和真主黨的暴力攻勢。

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據本台報道稱，在貝魯特法院門前，數百名身着黑衣的年輕人對負責調查2020年8月4日貝魯特港口爆炸事件的法官比塔爾示威抗議，並喊出了他們的仇恨口號，一年多前的大爆炸事件造成250多人死亡，5000人受傷。

據本台駐貝魯特的記者諾埃-皮涅德報道說，示威的人幾乎沒有人揮舞他們所屬的什葉派運動阿邁勒和真主黨的旗幟，取而代之的是黎巴嫩的旗幟。示威者指控法官傳訊他們的領導人的做法。

侯賽因-阿布-紮伊德是一名律師，也是阿邁勒黨的支持者。他譴責塔雷克-比塔爾法官在這次調查中對什葉派政治家的無情行為。"我們認為這種司法程序是非法的。”他說："這明顯違反了法律和程序。比塔爾法官想在任何法律框架之外得出結論，而這些結論很可能是政治性的。我們在這裡看到的是一個喜歡發表個人意見而不是堅持事實的法官，這真是令人難以置信! 有非常明確的法律，他不能假裝這些法律不存在。”

示威中緊張局勢迅速升溫，因為對立的派別武裝民兵之間發生了交火，槍擊驅散了周圍街道上的示威者。

從距離貝魯特法院幾百米遠的地方射來的猛烈的狙擊火力在示威者隊伍中造成了屠殺。據本台駐貝魯特記者保羅-哈利法報道說，根據提供局勢細節的內政部長說，槍手的目標就是示威者頭部和身體上半部分。

RPG火箭彈的爆裂聲和爆炸聲在整個城市回蕩，引起了普遍恐慌：街道上頓時空無一人，只有驚慌失措的父母趕去學校接回他們的孩子。

據該報道稱，黎巴嫩軍隊派出了大量增援部隊，包括精銳部隊，他們與佔據在建築中或屋頂上的槍手交火。

在場的許多媒體直播了暴力戰鬥的畫面，這讓黎巴嫩人想起了多年前的內戰。由於衝突發生在以前的分界線上，該分界線將貝魯特一分為二：一個是穆斯林，另一個是基督徒，而這些畫面與局勢更令人回味。

據真主黨和示威活動的組織者阿邁勒運動明確指責基督教政黨黎巴嫩力量是今天槍擊事件的幕後黑手。

據一名不願透露姓名的阿邁勒黨成員指控說，"是Samir Geagea的人在向我們開槍。”他指責黎巴嫩部隊的基督教民兵武裝以遊行隊伍為射擊目標，我們不想使用暴力。我們希望為爆炸事件伸張正義，而比塔爾法官不是一個正義的人。每個人都知道是誰讓港口爆炸物硝酸進入黎巴嫩的：陸軍總司令約瑟夫-阿翁將軍、總理納吉布-米卡提......所有這些人都知道。但美國只想譴責我們的領導人納比-貝里和他的朋友，而讓其他人逍遙法外。

但前民兵組織的領導人薩米爾-賈賈拒絕指控，反而指控是真主黨應當負責。

法國呼籲平息，並重申黎巴嫩司法系統需要能夠獨立和公正地工作。法國對最近阻撓對2020年8月4日貝魯特港爆炸事件的調查以及在此背景下發生的暴力行為深表關切。法國外交部發言人呼籲所有人都冷靜下來。