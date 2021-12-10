阿聯酋證實已停止阿布紮比港口中國設施的施工

據《華爾街日報》12月9日報導，阿聯酋一名高級官員周四證實，阿政府最近下令暫停中國在該國一處設施的施工。此前，美國政府據報對該設施的建設感到震驚，並警告阿方，中國在該國的軍事存在可能威脅到兩國之間的關係。

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據阿聯酋領導人外交顧問安瓦爾·加爾賈什（Anwar Gargash）介紹，阿聯酋已應華盛頓的要求下令停止該工地施工。不過，他表示，阿聯酋認為該設施並非用於軍事或安全用途。

加爾賈什說，“我們停止了這些設施的工作。但我們的立場不變，這些設施不是軍事設施。”報導指，他沒有詳細說明阿聯酋認為這些設施將被用於什麼用途。

加爾賈什在談到拜登政府時說，“你聽到了你的盟友的關切，不考慮這些關切將是愚蠢的。”據悉，加爾賈什在華盛頓智庫阿拉伯海灣國家研究所發表的講話是阿聯酋官員首次就這個問題發表公開評論。

《華爾街日報》曾於上月報導，美國情報機構今年春天發現中國在阿聯酋首都阿布紮比附近的一個港口進行建設。中國大型航運集團中遠海運在阿布紮比運營着一個商業集裝箱碼頭。

據了解，這一發現激化了拜登政府和阿聯酋之間的關係，阿聯酋是美國在海灣地區的最重要的盟友之一，並導致兩國進行了一系列的高級別會議和情報共享。在美方的敦促下，該工地的建設最近被停止了。美國和阿聯酋官員沒有透露正在建設的設施的確切性質。

加爾賈什通過視訊發言時說，阿聯酋與美國在這個問題上的對話是 “相當坦率的”。美國國家安全委員會中東政策協調員布雷特·麥格克（Brett McGurk）周四在出席同一活動時沒有具體談到阿聯酋的爭議。

但麥格克稱，關於中國，“我們已經非常清楚地表明了我們的立場，即哪些類型的活動會危及我們的能力，而這些活動是我們的合作夥伴所希望的”。報導稱，麥格克指的是美國向中東地區盟友出售武器和轉讓技術。

阿聯酋是美國在反恐和其他問題上的親密夥伴，也是特朗普政府時期《亞伯拉罕協議》的主要參與者。根據該協議，阿聯酋與以色列建立了全面外交關係。報導認為，但有跡象表明，阿聯酋與中國的安全合作剛剛起步，這使得計畫中的230億美元的美國F-35第五代戰鬥機、18架“收割者”無人機和其他先進彈藥的銷售變得複雜。

加爾賈什重申，阿聯酋非常擔心陷入其最大貿易夥伴之一的中國與美國在中東地區的競爭之中。他說，“一方面是競爭，另一方面是新的冷戰”，兩者之間僅存有一條“細線”。加爾賈什說，阿聯酋不希望這種競爭“滑入第二次冷戰”。