中美洲移民追寻美国梦 遭墨西哥武力驱逐

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（法新社墨西哥塔帕珠拉5日电） 墨西哥警方今天驱散近400名主要为中美洲移民组成、且企图走到美国边境的步行队伍。维权人士指控警方过度使用武力；墨国政府则表示将持续遏止移民北上的政策。

警方在人群准备从南部奇亚帕斯州（Chiapas）维斯特拉镇（Huixtla）出发时予以拦截，本周第4度驱散这类移民队伍。

队伍主要由萨尔瓦多、宏都拉斯、瓜地马拉、海地和委内瑞拉人组成。

警方封锁移民出城通往北上公路的必经之路，逮捕部分人士，其他人则往维斯特拉镇内部逃窜。

根据警方讯息，约80人在行动中遭逮捕，并将被遣送出境。当局表示，一名国家卫队成员在过程中受伤。

移民亚历山大（Alexander）因萨尔瓦多暴力横行，选择带着妻子与8岁孙子逃离。但他向法新社表示：「我们在墨西哥寻求庇护，不想去那里（美国）。」

和近日其他队伍一样，这支队伍也是从墨西哥与瓜地马拉交界的塔帕珠拉镇（Tapachula）出发。与此同时，墨国国家卫队布署严密，决心阻挡想到美国过上更好生活的寻求庇护者。

和移民队伍一起行动的维权人士和联合国（UN）官员指出，警方对他们使用过当武力。两位移民局官员因殴打一名移民而遭停职。

政府表示仍将维持阻挡前往美国的移民穿越墨西哥的政策。

不过总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）2日表示，他将致函美国总统拜登（Joe Biden），重申他请美国核准中美洲与墨西哥人工作签证的提议，并处理催化移民潮的贫穷与暴力。

自从拜登入主白宫并承诺祭出比川普（Donald Trump）更人道的政策后，墨西哥北上的非法移民人数便不断攀升。为了遏止移入潮，墨西哥政府表示，已经在南北方边界布署超过2万7000名安全部队人员。

© 2021 AFP