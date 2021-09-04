中锋乔丹可望落脚湖人 阿德雷奇将回归篮网

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（法新社洛杉矶3日电） 据多家媒体今天报导，原效力美国职篮NBA布鲁克林篮网的中锋乔丹被交易至底特律活塞，活塞则买断他的合约，替乔丹落脚洛杉矶湖人排除障碍。

美国体育新闻频道ESPN率先报导篮网与活塞这笔交易，于此同时美国运动新闻网站「运动员」（The Athletic）则指出，完成让渡程序，乔丹（DeAndre Jordan）即可与湖人签订价值260万美元（约新台币7180万元）的一年约。

至于乔丹的老东家篮网在这笔交易中，将获得中锋欧卡佛（Jahlil Okafor）与前锋顿波雅（Sekou Doumbouya）两人加盟，而活塞则获得578万美元，以及2022、2024、2025与2027年的次轮选秀权。

活塞买断乔登合约当中还剩余的2年及薪资2000万美元，使得这位征战NBA已13年的老将成为自由球员。

乔丹现年33岁，2017年效力洛杉矶快艇期间曾入选全明星队，总计生涯共出赛932场，平均得分9.4、抓10.6个篮板与1.6个阻攻，并先后效力4个球队，分别是2008至2018年快艇、2018至2019年球季在达拉斯独行侠、2019年纽约尼克，以及2019至2021年篮网。

此外，曾经7度入选全明星的NBA前锋阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）则是与篮网签一年价值260万美元的合约。阿德雷奇5个月前因心律不整宣布退休。

ESPN报导说，阿德雷奇发表声明：「我4月间退休，我认为这是基于当时个人健康因素，所做的最明智预防决定。」

他说：「但经过几位顶尖医师的进一步检查及评估，我和篮网队确信，我已经完全康复，能够回到NBA竞争激烈的环境中。我喜欢在布鲁克林度过的短暂时光，很高兴能重新加入球队，争夺总冠军。」

总计阿德雷奇曾在NBA征战15个球季，先后效力波特兰拓荒者（2006至2015年）、圣安东尼奥马刺（2015至2021年）与篮网，生涯共出赛1092场，其中985场是先发，平均每场得分19.4、抓8.2个篮板与1.1个阻攻。

去年春季他在篮网只打了5场球都是先发，平均得12.8分、抓4.8个篮板。

除了阿德雷奇，篮网本周另网罗原本是丹佛金块的前锋米尔塞普（Paul Millsap），还有球星杜兰特（Kevin Durant）与葛里芬（Blake Griffin）也将回归，加上送走乔登后，换来欧卡佛与顿波雅，阵容更完整。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP