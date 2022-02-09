丰田克服晶片短缺 第3季净利优于预估

（法新社东京9日电） 尽管全球晶片短缺加上疫情蔓延导致零件缺货、产能下降，日本汽车大厂丰田（Toyota）截至去年12月止的3个月净利仍高达68亿美元，超乎市场预期。

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目前丰田的年度净利展望不变，但已稍微下修全年度汽车销售和生产目标。

丰田在10至12月季度净利达7917亿日圆，较上年同期减少5.6%，但远优于彭博访调分析师预估的6192亿日圆。

丰田在截至12月底的9个月净利达2.31兆日圆，比上年同期大幅攀升57.8%，季度销售则较上年同期攀升20%。汽车产业2020年受到疫情封锁措施重创。

丰田以「营运不稳定性」为由，下修年度生产预估至850-900万辆，较去年11月时预估的930万辆略低。

丰田汽车去年销售近1050万辆汽车，较2020年同期成长约10%，保住全球汽车销售冠军宝座，其中包括旗下大发（Daihatsu）和日野（Hino）等品牌。

丰田扩大领先德国对手福斯汽车（Volkswagen）的幅度，福斯受到晶片荒影响，去年销售890万辆，较前年减少4.5%。

丰田最近也将2030年电动汽车销售目标大幅提高75%，这是汽车产业削减碳排量计画的一部分。

© 2022 AFP