丹麦克里斯钦自由城 26日迎50周年

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（法新社哥本哈根25日电） 丹麦克里斯钦自由城是无政府主义者、嬉皮和艺术家的避难所，明天将迎来50岁生日，尽管未完全避免现代性与资本主义侵蚀，仍无损其自由自在的灵魂。

克里斯钦自由城（Fristaden Christiania）坐落在哥本哈根市中心，有些人视之为一个进步的社会实验，另有些人则将之视为一个毒品窝。

1971年9月26日，一群带着吉他的嬉皮将哥本哈根市中心一处废弃军营划地自居，挂起「自由旗」，并以城市的一部分作为新家，命名为「克里斯钦自由城」。

他们希望建立一个以和平与爱为原则的另类社会，过着集体决策的生活，不受丹麦法律规范。

软性毒品免费供应，而在这里，改造旧物、回收使用与分享都比购买新品更受青睐。

1970年代搬到这片34公顷大化外之地的黎克（Ole Lykke）说，这是一个「既属于所有人，也不属于任何人」的社区。

这些原则至今仍根深蒂固，但该地区在许多方面已经发生变化：游客在鹅卵石道路穿梭，一度饱受诟病的市场经济如火如荼发展。

也许最重要的是，这个空间已不再是无主地。居民在 2012年从丹麦购买部分土地后，成为合法的土地所有者。

现在这里约有900人居住，许多为艺术家和社运人士，餐厅、咖啡馆与商店林立，成为每年约50万游客造访的热门景点。

75岁的黎克微笑说：「这个地方更『正常』了。」身形高挑、一头凌乱银发的他热情地宣传克里斯钦，以及其独立性和繁荣的文化场景。

当地居民取得数百万欧元银行贷款才能购入土地，现在克里斯钦是透过基金会独立运营。当地也雇用约40人从事收垃圾和日托等工作。

克里斯钦是个文化重镇，在疫情流行前，每周都会举办近20场音乐会，剧院座无虚席，但也饱受作为毒品中心的名声所困扰。

尽管克里斯钦一部分地区宁静且绿意盎然，几乎没有建筑物，但有些地区熙熙攘攘，有邮局、小型市场、医疗院所，以及臭名昭着的毒品市场－普舍尔街（Pusher Street）。

黎克说：「我们大多数人都希望摆脱它。但只要（使用大麻）被禁止，只要丹麦不想将其除罪化或合法化，我们就会遇到这个问题。」

尽管大麻在丹麦仍是非法，但在这里只要不要过度吸食大麻和大麻的浓缩制品哈希（hash）等软性毒品是可以容忍的。

但自2020年初以来，哥本哈根警方已在这里查获超过1公吨大麻与逾100万欧元（约新台币3250万元）。

34岁的摄影师艾尼蒙（Anemone）说：「有时我不会告诉人们我住在这里，因为你会受到评断。例如『你一定有吸食大麻，你一定有抽菸』。」

但对其他人来说，克里斯钦悠闲自在的本质是其中一个吸引力。

前来参观的捷克教师米尔卡（Mirka）笑着说：「这和我所认知的不一样，我真的很想亲眼看看。」

© 2021 AFP