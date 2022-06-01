丹麦公投登场 决定是否加入欧盟共同防务

（法新社哥本哈根1日电） 俄罗斯入侵乌克兰后，传统疑欧派丹麦今天就欧盟共同防卫政策公投，以决定是否推翻他们的选择退出权。许多人上班途中投下神圣一票，战争可能翻转他们选择置身事外的心态。

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乌克兰战争迫使欧洲国家重新思考安全政策。邻国芬兰和瑞典历史性地申请加入北大西洋公约组织（NATO）后，丹麦今天展开上述公投。

首都哥本哈根许多居民在上班途中尽快投下神圣一票，哥本哈根��政厅一早投票人潮熙来攘往。

55岁编剧史坦斯加德（Molly Stensgaard）告诉法新社：「我认为这场投票比之前的投票更重要。在有战争爆发的时候，表达出你想不想加入这种共同体，显然更加重要。」

24岁学生亚当（Mads Adam）念的是政治学，他同意史坦斯加德的看法说：「历史改变了，这影响到在丹麦的我们，显然我们得对此作出回应。」

29日公布的民调显示，在丹麦430万名合格选民中，有超过65%预料将支持放弃这项豁免。

不过，分析家的预测一直保持审慎，因为在这个经常对进一步与欧盟整合说「不」的国家，预期将出现低投票率。丹麦最近一次是在2015年针对相关议题进行公投。

投票于上午8时开始，晚间8时结束。最终结果将在深夜11时左右公布。

总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）30日在这次公投的最后一场电视辩论中呼吁民众：「我们必须在需要投票时踊跃投票。」

她说：「我全心全意地认为我们必须投下赞成票。在我们需要为欧洲安全奋战的时刻，我们和邻国必须更加团结。」

丹麦从1973年以来一直是欧盟成员国，1992年在对转移更多权力给布鲁塞尔一事踩煞车，当时有50.7%的丹麦民众反对欧盟创始条约马斯垂克条约（Maastricht Treaty）。

这项条约必须获得所有欧盟成员国批准才能生效，为了说服丹麦民众同意马斯垂克条约，哥本哈根当局对一系列豁免事项进行协商，而丹麦民众最终于1993年点头同意。

在那之后，丹麦一直对欧洲单一货币，以及欧盟的司法、内政与国防共同政策置身事外。

对欧盟共同防卫政策行使选择退出权，意味这个斯堪的那维亚半岛（Scandinavian）国家不会参与涉及国防的欧盟外交政策，也不对欧盟军事任务派遣部队。（译者：林沂锋/核稿：何宏儒）

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