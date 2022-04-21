丹麦和西班牙总理访问基辅 表达对乌支持

（法新社马德里21日电） 西班牙总理桑杰士和丹麦总理佛瑞德里克森今天双双抵达乌克兰首都基辅（Kyiv），会晤乌国总统泽伦斯基。

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西国政府宣布：「政府领导人桑杰士（Pedro Sanchez）刚刚抵达基辅，他将在那里会见乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky），丹麦总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）也与他同行。会后3位领导人将一起会见媒体。」

桑杰士（Pedro Sanchez）20日表示，他将向泽伦斯基转达欧洲联盟（EU）和西班牙「对和平的明确承诺」。

他还说，西国将持续努力推动俄乌战争结束，同时也会提供「所有需要的人道和军事援助」，并接收乌国难民。

截至目前，西班牙共收容13万4000名乌克兰人，其中6万4000人获得临时保护，包含住宿和工作许可。

西国国防部长罗布雷斯（Margarita Robles）18日表示，马德里已向基辅派出约12架飞机，机上载有「数百吨」武器与人道援助物资。

同日桑杰士也宣布，西班牙将在「数天后」重新开放位于基辅的大使馆，以展现对乌国的支持。2月24日俄军入侵乌国的隔日，该使馆即因安全考量暂停运作至今。

© 2022 AFP