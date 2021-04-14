丹麦宣布完全停用AZ疫苗 开全球第一枪

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（法新社哥本哈根14日电） 丹麦今天宣布，将完全停用阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）疫苗（AZ疫苗），成为因为疑似会造成罕见但严重副作用而完全停用此疫苗的首个欧洲国家，也是全球第一国。

丹麦卫生局长布劳斯特伦（Soren Brostrom）在记者会上表示，尽管世界卫生组织（WHO）及欧洲药品监管机构建议继续使用AZ疫苗，但丹麦将在停用这支疫苗的情况下，继续推动疫苗接种计画。

布劳斯特伦在声明中指出，针对AZ疫苗引发血栓的调查结果显示，这支疫苗会引发「确实且严重副作用」。

他表示：「经过全盘考量后，我们决定在不使用这支疫苗的情况下，继续为所有目标族群进行接种计画。」

在传出接种疫苗者出现罕见但严重血栓病例后，丹麦成为率先暂停使用这支疫苗的首个欧洲国家，其后有10多个国家跟进。

在欧盟药品管理局（EMA）强调AZ疫苗仍利大于弊，且认为它「安全且有效」后，除少数几个国家以外，大部分国家已恢复使用这支疫苗。然而丹麦却继续暂停使用AZ疫苗，同时自行展开调查。

丹麦在逾14万人接种AZ疫苗后，出现两起与这支疫苗有关的血栓病例，其中一起为致命病例。

丹麦共有580万居民，目前有8%已完整施打两剂2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，有17%已经接种第一剂。

丹麦于3月暂停使用AZ疫苗后，继续施打辉瑞（Pfizer）及莫德纳（Moderna）疫苗。

© 2021 AFP