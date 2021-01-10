丹麦民众示威反防疫限制 9人被捕

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（法新社哥本哈根9日电） 丹麦警方与媒体表示，包括首都哥本哈根等2座城市今天有民众举行示威活动，抗议2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫限制措施，期间出现暴力行为，共有9人被捕。

媒体引述警方说法报导，哥本哈根（Copenhagen）聚集了200至250人；丹麦北部阿尔堡（Aalborg）另聚集了数十人。

这些示威是由一个自称Men in Black的团体主办，目的在反对防疫限制措施。

根据媒体报导，抗议者高喊：「让丹麦自由，我们受够了。」

从电视画面与社群媒体上的影片可以看到，身着镇暴装的员警在哥本哈根与抗议者爆发冲突，抗议者燃放烟火并扔掷瓶子。

哥本哈根共有4人被捕，其中两人是因为对员警施暴，1人违反了烟火守则，还有1人不遵守员警指示。在阿尔堡被捕的5人全都是因为违反烟火守则。

丹麦自去年12月中起实施部分封城，但为因应病例增加，以及据信更具传染力的变种病毒构成威胁，丹麦5日宣布采行更严格的防疫措施。

除了既有的在家工作，还有关闭学校、酒吧、餐厅与多数店家等措施之外，当局也把群聚人数上限从10人降至5人以下，并把社交距离从1公尺增加至2公尺。

丹麦8日下令，外国人若无过去24小时内阴性筛检结果，将不得入境。

当局也建议民众不要出国旅行，同时宣布航空公司必须确保飞往丹麦的航班上所有乘客都有阴性证明，才能够着陆。

© 2021 AFP