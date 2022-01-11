丹麦男同伴侣连署破门槛 盼两男可享共有亲权

（法新社哥本哈根10日电） 丹麦两名男同志透过代孕喜获一女，但其中一人因与孩子没有血缘关系，不能和伴侣享有同等亲权。一项声援他们的连署请愿今天累计逾7万人支持，已达国会必须审议的5万人连署门槛。

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这项请愿于本月7日提出，内容呼吁当局新增「共同父子关系」的新身分概念，赋予孩子及其非亲生父亲法定权利和义务，例如亲权和继承权。

截至今天下午，已有超过7万3000人连署支持，显见这项请愿在短时间内就获得许多人相挺。

丹麦宪法规定，所有获得5万人以上连署支持的公共倡议，国会就必须处理。

发起连署的朱利尔森（Soren Kristensen Juliussen）告诉法新社：「目前双亲身分可由一男一女或两名女性共有，却不适用于两名男性，显然有欠公允。」

朱利尔森和丈夫去年11月透过代孕喜获爱女查莉（Charlie）。由于查莉的生父是朱利尔森的丈夫，朱利尔森对查莉并无法定亲权，这意味着他无权带查莉去看医生，也不能替她报名幼稚园。

朱利尔森正以「社会性双亲」的身分休陪产假，他打算依据丹麦法律，在两年半后领养查莉；他说：「我有信心会出现转变。」所谓「社会性双亲」是指并非孩子亲生父母或领养父母、但实际照料孩子的人，这些人也有权请陪产假。

朱利尔森还说：「我们希望成为丹麦同志权利先锋。」

丹麦1989年成为全球第一个允许同性恋者缔结民事伴侣关系的国家。

© 2022 AFP