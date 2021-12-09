丹麦疫情升温 总理吁在家工作限制夜生活

（法新社哥本哈根8日电） 丹麦总理佛瑞德里克森今天表示，丹麦将关闭学校、限制夜生活，并敦促民众在家工作，以遏止COVID-19（2019冠状病毒疾病）病例攀升。

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佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）说，当局将把学校耶诞假期前后「加长数日」，原本假期从12月17日到明年1月3日，现在拉长到12月15日到明年1月5日。

佛瑞德里克森又说：「这项计画不是为了延长停课时间。我们知道上学对小孩的身心健康有多么重要。」

自10日起，酒吧与餐厅应在午夜12时关门，且禁止在午夜12时过后贩卖酒类。

佛瑞德里克森建议民众在家上班。她说：「我知道对许多人而言，再度在家上班将不受欢迎…但现在，这是必要之举。」

丹麦国家血清研究所（State Serum Institute）所长乌鲁姆（Henrik Ullum）说，疫情「极为严峻」。他说，Omicron新变异株出现，让疫情「变得很棘手…病毒迅速散布到全球各地」。

丹麦今天通报，过去24小时新增6629起确诊病例，比去年12月创下单日新增纪录还多出至少2000例。

丹麦11月22日通报Omicron本土首例后，确诊病例累计达577例。

根据法新社统计，人口约580万人的丹麦，自疫情爆发以来已有2986人染疫不治。

© 2021 AFP