丹麦警告境内外国间谍活动增加 点名中俄伊朗

（法新社哥本哈根13日电） 丹麦安全情报局今天发布报告警告，外国在其境内刺探情报的威胁升高，且主要来自俄罗斯、中国和伊朗，间谍活动涵盖地点还包括各强权国家争夺资源和航道的北极地区。

广告 继续浏览后续

丹麦安全情报局（Danish Security and Intelligence Service，PET）前军事情报部门首长芬森（Lars Findsen）2021年12月才因被控泄露「高度机密」资讯给媒体，而遭到逮捕，目前仍在羁押中。

丹麦安全情报局在伴随报告的声明中表示：「数个国家正积极对丹麦进行刺探情报活动，近年来间谍威胁已升高。」

「这些活动包括谍报、影响力作战、骚扰、试图非法取得产品、技术和知识，以及在一些特殊案例中直接试图暗杀。」

丹麦安全情报局反情报部门主管恩利克森（Anders Henriksen）另告诉丹麦「政治报」（Politiken），中国格外「想尽办法要得到获取尖端科技和知识的管道」。

报告指出，中国、俄罗斯、伊朗等等国家的情治单位，尝试接触丹麦的学生、研究人员和企业，以获取丹麦的科技与研究相关资讯。

「政治报」2021年夏天披露，至少有30名丹麦研究人员加入中国引进海外高阶人才的「千人计画」。

恩利克森在报告中说：「丹麦、格陵兰（Greenland）和法罗群岛（Faroe Islands）受到的外国情报活动威胁，近几年已升高。」

格陵兰和法罗群岛是丹麦王国自治属地，也是北极会议（Arctic Council）论坛的成员，但它们的外交和安全事务大多由哥本哈根处理。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2022 AFP