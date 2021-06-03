丹麦通过新法 将庇护申请者送到欧洲以外地区

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（法新社哥本哈根3日电） 丹麦国会今天无视非政府组织和联合国的呼吁，通过一项法案，让丹麦得以将寻求庇护者重新安置在欧洲以外的国家。非政府组织和联合国忧心此举将损及难民的权利。

丹麦国会今天以70票赞成，24票反对，通过这项法案。此举显然背离了欧洲联盟（EU）整顿欧洲残破不堪的移民和庇护规定的努力，欧盟内部对此议题立场严重分歧。

新法允许丹麦将抵达境内的难民送到伙伴国家的庇护中心，等候庇护申请的审核，这个伙伴国家可能在欧洲以外的地区。

执政的社民党移民议题发言人史托克兰（RasmusStoklund）今天稍早告诉丹麦广播公司（DR）：「如果你在丹麦申请庇护，你要知道，你会被送到一个欧洲以外的国家。因此，我们希望人们会停止在丹麦申请庇护。」

丹麦是欧洲移民政策最严格的国家之一，这个富裕的北欧国家今天通过立法，在欧洲以外地区开设庇护中心，一旦庇护审核通过，申请者将会被赋予居住在庇护中心所在国的权利。

丹麦总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）领导的社民党（Social Democratic Party）主张反移民，这次采取的新举措目的是全面遏止移民进入丹麦。

寻求庇护者实际上必须亲自在丹麦边界提出申请，然后在等候申请审查的同时，被以飞机送到欧洲以外的庇护中心。

如果庇护申请获准，申请者取得难民身分，就会被赋予居住在庇护中心所在国的权利。

尽管部分左翼政党传出反对声浪，但在包括极右派在内的多数议员支持下，国会今天通过这项法案。

丹麦通常以全世界最快乐的国家之一为人所知，但近几年来，丹麦一再以反移民政策登上新闻头条，包括官方设下「零难民」的目标，并认为现在叙利亚的部分地区是安全的，而撤销叙利亚难民的居留许可，以及修订贫民窟法，以减少「非西方」居民的人数。

© 2021 AFP