丹麦逾20公尺高沙堡矗立海滩 刷新金氏世界纪录

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(法新社哥本哈根7日电） 丹麦滨海小镇布洛克豪斯（Blokhus）一处沙滩上，一座全世界最高沙堡刚完工，这座20多公尺、约7层楼高的沙堡，重5000公吨，刷新两年前德国一座沙堡写下的金氏世界纪录。

丹麦这座沙堡高21.16公尺，比金氏世界纪录（Guinness World Records）保持者德国2019年建造的沙堡高度17.66公尺，高出约3公尺。

沙雕师总共用了4860公吨沙子，才完成这座精雕细琢的沙堡，它的结构外型让人联想到金字塔。

荷兰籍创作者史蒂格（Wilfred Stijger）在来自世界各地最优秀的30名沙雕师协助下，完成这个作品，他说作品灵感来自新型冠状病毒。沙堡最上方是佩戴着皇冠的冠状病毒模型。

史蒂格说：「它主宰我们生活的各个层面。」

「它告诉你要怎么做....它告诉你不要接近家人，不要到美好的地方。不要从事活动，乖乖待在家里。」

为了让沙堡稳固，沙中含有约10%的黏土，并在完成后涂上一层胶，让沙堡禁得起秋冬的寒冷和强风。

布洛克豪斯居民很高兴看到沙堡结合了风浪板、风筝冲浪、滨海小屋和灯塔等当地特色。

这座沙堡预期虽可以挺过秋冬的寒冷和强风，但难以抵挡春天的霜冻，恐怕只能矗立在海边直到明年2、3 月。

© 2021 AFP