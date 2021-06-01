丹麦重新考虑采用娇生和AZ疫苗

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（法新社哥本哈根31日电） 丹麦政府因难以如期实施2019冠状病毒疾病（Covid-19）疫苗接种计画，今天指示卫生机关重新考量先前不采用娇生集团疫苗和阿斯特捷利康疫苗的决定。

数周前，丹麦考虑到一些接种者身上出现罕见的严重血栓案例，决定不使用这两款疫苗。当局是在4月中旬把阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗排除在全国接种计画之外，随后于5月初排除娇生疫苗（Johnson & Johnson）。

当局的理由不仅是出于健康疑虑，也是因为疫情看起来已受控制，且其他获准疫苗的供应量似乎也充足，即辉瑞（Pfizer）与德国生技公司BioNTech合作研发的疫苗，以及莫德纳（Moderna）疫苗。

但丹麦目前难以取得莫德纳的货源，为了在今年9月之前替所有国民施打疫苗，只好修订计画。

丹麦的疫苗计画进度目前已落后约两周。

丹麦卫生部长修尼克（Magnus Heunicke）接受国营的丹麦广播公司（DR）访问时说，在这种情况下，政府指示卫生机关重新考量。

丹麦是第一个决定不在国家主导的疫苗计画中采用娇生和AZ疫苗的欧洲国家，但已于5月20日放宽限制，允许自愿者接种这两款疫苗。

© 2021 AFP