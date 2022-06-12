为乌克兰作战3外籍战士遭判死 亲俄分离分子支持

（法新社马立波12日电） 帮乌克兰作战而遭到俘掳的两名英国、1名摩洛哥人遭乌东亲俄罗斯分离主义分子所设的法院判决死刑。乌东顿内茨克分离运动领导人普希林今天表示，他不会改变此一判决。

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顿内茨克州（Donetsk）的分离运动领导人普希林（Denis Pushilin）告诉记者：「他们为了钱而来到乌克兰杀害平民，因此我不认为有任何减轻或修正判决的条件。」当地法院进行了这项审判。

普希林表示，法院对3名战士「给予完全公平的惩罚」。

他并指控英国首相强生（Boris Johnson）不管这些人死活，没有跟分离运动当局联系。

法新社参加俄罗斯国防部安排的采访行程，走访饱经战祸而于5月遭到俄军和乌克兰分离主义部队拿下的马立波（Mariupol），普希林在当地举行的记者会中，作以上表示。

强生发言人昨天对于英国人艾斯林（Aiden Aslin）和平纳（Shaun Pinner）、摩洛哥人沙德旺（Brahim Saadoun）遭判死刑一事表示「震惊」。

该名发言人说，「他们显为乌克兰武装部队成员，因此为战俘」，而不是顿内茨克分离运动当局所指控的雇佣兵。

据艾斯林和平纳的家属表示，他们自2018年以来就住在乌克兰。

联合国10日曾针对亲俄反对势力作出死刑判决一事表达忧心。

© 2022 AFP