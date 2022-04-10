「为乌克兰挺身而出」运动已募101亿欧元

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（法新社华沙9日电） 欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩今天在波兰华沙表示，全球声援乌克兰难民的「为乌克兰挺身而出」运动目前已募得101亿欧元。 范德赖恩（Ursula von der Leyen）说，「为乌克兰挺身而出」（Stand Up for Ukraine）运动已募得91亿欧元，欧洲复兴开发银行（EBRD）另提供10亿欧元，将用于协助逃离乌克兰战火的难民以及乌国国内流离失所的民众。 主办单位表示，由欧洲联盟（EU）以及加拿大总理杜鲁道（Justin Trude）发起的「为乌克兰挺身而出」运动，目的在为乌克兰流离失所的民众与逃离这个战乱蹂躏国家的难民募款。 俄罗斯2月24日入侵乌克兰后，已有超过440万难民逃离乌国，大部分前往欧盟成员国，其中邻国波兰已收容超过250万人。 「全球公民」（Global Citizen）组织发起社群媒体活动，共襄盛举，呼吁各国政府机关、企业和个人替乌克兰和世界上其他地区的人道工作募款。 响应这场行动的名人包括艾尔顿强（Elton John）、艾拉妮丝莫莉塞特（Alanis Morissette）、怪奇比莉（Billie Eilish）、安妮蓝妮克丝（Annie Lennox）、克里斯洛克（Chris Rock）等人。