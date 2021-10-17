「为何只有男孩拥未来」？ 阿富汗少女复学路渺茫

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（法新社喀布尔17日电） 阿富汗少女阿梅娜的学校5月遭伊斯兰国炸弹袭击，尽管目睹多名同学丧命，她仍决心继续读书，然而，塔利班新政府一个月前排除中学女生重返校园，让阿梅娜复学之路遥遥无期。

阿梅娜（Amena）在位于首都喀布尔西部的家告诉法新社：「我想学习，和我的朋友见面，拥有光明前景，但现在我不被允许。这情况让我感到糟糕。自从塔利班来了，我非常难过且气愤。」

阿富汗新的当权者塔利班（Taliban）9月18日下令，男教师和13岁及以上男学生得以重返中学，延续因疫情和先前战乱而中断的学年，女教师和女学生则完全未被提起。

塔利班后来表示，年龄较大的女孩可以回到多按照性别划分的中学，另有报导称在昆都兹省（Kunduz）有些女孩重返几所高中。

联合国儿童基金会（UNICEF）15日指出，塔利班政府的教育部长表示，当局很快会公布一项允许所有中学适龄女孩复学的框架。

不过，就目前而言，包含首都喀布尔在内，阿富汗全国绝大多数女孩都被禁止上中学。在此同时，小学已经重新开放所有儿童就读，妇女也可以上私立大学，只是他们的穿着和行动仍受到严格限制。

阿梅娜就读的塞德舒哈达高中（Sayed Al-Shuhada High School）离她家不远，5月一场炸弹袭击夺走校内85人性命，受害者多为年轻女孩。

阿梅娜眼眶泛红地说：「无辜的女孩被杀死。我亲眼看见垂死和受伤的女孩。但我依旧想再次上学。」

阿梅娜本该是10年级学生，她最喜欢的科目是生物且梦想成为一名记者，但她说，现在「阿富汗毫无希望」。

阿梅娜的妹妹因学校遇袭而遭受创伤，阿梅娜偶尔会从探视妹妹的心理师学到些许知识，她的手足也会协助她在家自学。

阿梅娜表示：「他们说：『如果你不能上学就自己在家学习，未来就可以成为大人物』。我兄弟会带故事书回家，我会阅读它们，而且我总是看新闻。」

阿梅娜不明白为什么男孩可以学习，而女孩不行。「社会一半由女孩组成，另一半由男孩组成。他们之间没有区别。为什么我们不能学习？我们不是社会的一部分吗？为何只有男孩才能拥有未来？」

塔利班政权20年前垮台后，女性教育取得进展；学校数量翻涨3倍，女性识字率几乎翻了一倍来到30%，但这样的改变主要仅限城市。

喀布尔一所中学的21岁教师哈萨尼（Nasrin Hasani）说：「阿富汗妇女在过去20年取得了巨大成就。」

但她也说，目前的情况「降低了我们和学生的士气」，并质疑塔利班不让中学女孩回到校园的理由，「据我们所知，伊斯兰教从未阻挠妇女受教和工作」。

哈萨尼表示，自己并未受到塔利班任何的直接威胁；1996年至2001年的残暴塔利班政权不允许女性在无人陪伴下离开家门，哈萨尼希望如今的他们会「略有不同」。

在塔利班下令前，基于安全考量化名为柴纳布（Zainab）的12岁阿富汗女孩热爱上学，当男孩们上个月回到学校时，她带着「糟糕的感觉」看向窗外，她说：「显然地，事情一天比一天糟。」

柴纳布16岁的姐姐化名为马拉莱（Malalay），她泪流满面地说，自己「感到绝望和恐惧」，她现在帮忙打扫房子、洗碗、洗衣服，以打发时间。

马拉莱梦想促进女性权利，并公开反对剥夺她权利的男性；她说：「我应有权利上学并读大学。如今，我所有的梦想和计画都被埋葬了。」

© 2021 AFP