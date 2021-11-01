为保密是否打疫苗 梅迪维夫打不打澳网先卖关子

（法新社巴黎31日电） 美国网球公开赛新科冠军梅迪维夫表示，他很乐意参加明年的澳洲公开赛，但在墨尔本仅放行已接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗选手入境情况下，他目前还无法答应参赛。

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墨尔本所在的维多利亚州州长安德鲁斯（Daniel Andrews）日前表示，没有接种COVID-19疫苗将无法获准在澳网比赛；尽管更早之前澳洲总理莫里森（Scott Morrison）曾告诉媒体说，只要选手完成2星期的隔离检疫就能参赛。

25岁俄罗斯籍的梅迪维夫（Daniil Medvedev）婉拒透露自己是否接种过疫苗。他的立场与世界球王乔科维奇（Novak Djokovic）类似，不让个人医疗纪录曝光。

澳网9冠王乔科维奇因拒绝分享接种情况，让他的卫冕之路备受关注。

梅迪维夫今天在巴黎大师赛（Paris Masters）赛前透过视讯会议平台Zoom接受访问时，并未说明自身接种状况，但承认他很想继美网之后于澳网拿下连续第2座的大满贯赛金杯。

世界排名第2的他说：「我一向都说，我很欣赏乔科维奇的答案，我希望保密自身的医疗状况，无论是疫苗也好、脚伤也好、头部伤害也好，我希望不予公开是有原因的。」

「但如果你打了澳网，很明显你就是打了疫苗。所以我才会说，我乐意去打澳网，但我不会说你们会看到我现身澳网；不过，明年1月便见分晓。」

乔科维奇在美网男单决赛吞败后，终在巴黎重回战场。至于他明年会不会前往澳洲寻求破纪录的大满贯赛第21冠，他表示，将会等到澳洲网球协会（Tennis Australia）做出隔离、疫苗相关规定后再决定。

「目前还没有任何官方宣布或声明，所以，直到宣布或声明出炉之前，我不会再谈论此事。」

© 2021 AFP