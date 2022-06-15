为北极小岛相争数十年 加拿大、丹威士忌战争落幕

（法新社渥太华14日电） 加拿大与丹麦为了北极圈一座无人居住的贫瘠小岛吵了数十年，两国占领小岛所使用的武器却是国旗和瓶装酒，今天两国协议分岛，终于结束这场「威士忌战争」（whiskey war）。

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加拿大与丹麦今天在渥太华（Ottawa）的外长签署仪式上，正式宣布协议划分汉斯岛（Hans Island），岛上因此出现加拿大与欧洲的首条陆地边界。

两国分割这块肾脏形状岛屿、结束49年来的良性僵局，被誉为和平解决领土争端的模范，与俄罗斯入侵乌克兰形成对比。

加拿大外交部长赵美兰（Melanie Joly）告诉法新社：「北极圈是国际合作的灯塔、遵循法治。在全球安全受威胁之际，加拿大、丹麦等民主国家能与原住民合作依循国际法解决分歧，其重要性甚于以往。」

汉斯岛面积1.3平方公里，位于加拿大埃尔斯米尔（Ellesmere）与丹麦王国的格陵兰（Greenland）之间。1973年，当局为划定加拿大与格陵兰的海上边界，就此开启这场诙谐的领土争执。

过去数十年来，丹麦与加拿大人陆续搭乘直升机造访该岛宣示主权，衍生出外交抗议和网路运动，甚至是要加拿大人抵制丹麦酥的呼声。

数十年来登岛的外交部长不下26位，两国部长级官员在岛上会各自竖起国旗，留下一瓶威士忌或烈酒给对方享用，并附上一些滑稽的字条。

赵美兰在今天的记者会上说：「很多人叫它威士忌战争，我认为它是最友善的战争。」

丹麦外交部长库服特（Jeppe Kofod）则提到，在岛屿争执解决之际，「以规则为基础的国际秩序正面临压力」，民主价值「承受攻击」。

© 2022 AFP