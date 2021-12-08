为妻伪造接种疫苗证明 德男子疑畏罪杀全家后自尽

（法新社柏林7日电） 德国检方今天表示，一名男子杀了妻子与3名子女之后举枪自尽，并留下遗言说，他害怕为妻子伪造COVID-19健康通行证的行为被揭发后，他的孩子会因为他坐牢而被带走。

广告 继续浏览后续

布兰登堡邦（Brandenburg）检方表示，4日在柏林市郊柯尼希斯武斯特豪森镇（Koenigs Wusterhausen）一处住宅中发现这5具遗体。

这名40岁的父亲在遗书中写道，他先前为妻子取得一纸假的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗通行证。

检方发言人班特利昂（Gernot Bantleon）告诉法新社说，但他妻子的老板发现通行证是伪造的，并且打算展开调查。

发言人说：「这名父亲预料他和妻子都会去坐牢，而他们的小孩会被带走。」

调查人员认为这名男子先是杀了4岁、8岁和10岁小孩，以及他40岁的妻子，之后再自我了断。

邻居在这家人屋内发现遗体后，打电话通报紧急服务部门。

检方表示，法医还在验尸，目前为止仅透露致命伤是头部的枪伤。

为了遏止第4波疫情扩散，德国收紧防疫措施。自上月起，员工必须出示接种疫苗、康复或采检阴性证明。但当局一再警告，市面上有假的COVID-19疫苗接种证明流传。

德国有关当局上周同意，禁止未接种疫苗者进入几乎所有场所，只有杂货店、药局与面包店等必要商家不在此限。此外，他们也打算规定部分行业需强制施打疫苗。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP