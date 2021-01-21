为拜登就职朗诵诗作 22岁小诗人夺风采

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（法新社华盛顿20日电） 22岁美国诗人高曼今天于美国总统拜登就职典礼上朗诵诗文，其创作灵感源自两周前国会暴动事件，她提到民主将「永远不会被击败」，激励人心的内容使她成为全场焦点。

继美国诗人佛罗斯特（Robert Frost）首创先例，于甘乃迪（John F. Kennedy）总统1961年就职典礼上朗诵诗作，高曼（Amanda Gorman）成为在就职典礼吟诗的最年轻诗人。第一夫人吉儿．拜登（Jill Biden）在拜读过高曼的其中一篇作品后，便邀请她一同于国会大厦参与典礼的举行。

高曼表示，她一天会创作几行，但在川普支持者6日攻占国会大厦后，她为了一口气完成她的就职典礼诗作「峻岭吾登」（The Hill We Climb）而彻夜未眠。

她说：「我们已见过将分裂国家，而非同甘共苦的那种力量。如果这股势力是要拖延民主，那将摧毁我们的国家。」

「这项行动差点得逞，虽然民主也许暂遭耽搁，却永远不会被击败。」

高曼去年从哈佛大学毕业，并成为第一位由美国国会图书馆（Library of Congress）颁布的国家青年桂冠诗人。更早前，她创立推广文学的非营利组织，并于洛杉矶获得相似的殊荣。

过去，她的作品包含种族平等议题，与反性骚扰的「#我也是」（#MeToo）运动。

接在拜登之后，高曼带着泰然自若与喜悦的心情站上演讲台。她在吟诵诗词时提到：「我们，是这个国家与时代的继承者，一个骨瘦如柴的黑人女孩，身为奴隶后代、由单亲母亲抚养长大，也能梦想着有天能当上总统，而现在正在为一位总统吟诗。」

在她过去的作品之中，「暴君惧诗人」（Tyrants fear the poet）描述的是2017年在维吉尼亚州沙洛兹维尔（Charlottesville）举行的白人至上主义游行。拜登说，他是因为这场游行而想竞选总统，当时川普针对这起事件表示，群众中「两边都有好人」。

在与全国公共电台（National Public Radio）的访谈中，高曼表示她从小患有语言障碍，无法发出一些字母的音，有相似经历的拜登亦曾公开表示他受口吃之苦。

高曼替拜登就职典礼朗诵完诗作后，现场响起热烈掌声，社群媒体上也赞声一片。

晨间电视脱口秀女王欧普拉（Oprah Winfrey）在推特写道：「能看到另一名年轻女性崛起，让我感到无比骄傲。」她把高曼与另一名着名作家安杰洛（Maya Angelou）相提并论，安杰洛曾在前总统柯林顿（Bill Clinton）第一场就职典礼吟诵诗作。

前任无国界医生组织（Doctors Without Borders）国际主席廖满嫦（Joanne Liu）称赞高曼的朗诵是「有史以来最鼓舞人心的5分43秒钟」。（实习编译：王宇洁/核稿：张晓雯）

© 2021 AFP