为让印度官员散步遛狗 运动员清场体育馆提早关门

（法新社新德里26日电） 有媒体报导称，印度一座体育馆每天晚上都会提早关闭，以便让一名官员可以遛狗后，德里当局今天下令所有体育设施开放至晚间10时。

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「印度快报」（The Indian Express）报导，为2010年大英国协运动会（Commonwealth Games）而建、位于印度首都新德里的提雅嘎拉吉体育馆（Thyagraj Stadium），运动员和教练必须在晚间7时前清场，好让这位高官可以遛狗。

印度快报引述一名未透露姓名教练的话报导：「我们之前会在灯光下训练到晚间8时到8时30分。」报纸上刊登一张照片，可以看到跑道上有德里官员克瓦尔（Sanjeev Khirwar）、一名女子和一条狗。

他继续说：「但现在我们被要求在晚间7时前离开，好让这名官员可以遛狗。我们的日常训练和练习被打乱了。」

印度快报引述一名受训运动员家长的话报导，「无法接受」这种情况。国家和各邦运动员及足球员都会使用这座体育馆。

这名未具名的家长说：「你有使用国有体育场遛狗的正当理由吗？这是严重滥用权力。」

德里首席（税收）秘书克瓦尔向印度快报证实，他在体育馆遛狗，但否认其他人因为他而被告知离场。

克瓦尔向印度快报表示：「我绝对不会要求运动员离开属于他们的体育场。即使我要去，也会在体育馆关闭后才去。」

© 2022 AFP