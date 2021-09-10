为诈领补偿金 奥地利男子将亡母做成木乃伊

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（法新社维也纳9日电） 奥地利警方今天表示，一名男子为了继续领取母亲的津贴，在89岁母亲去年死后，将她的尸体放置于地下室长达1年多，并用绷带包裹尸身、上头覆盖猫砂，制成木乃伊。

警方声明，男子的母亲患有失智症，据信在去年6月过世。

这起骇人听闻的事件发生在奥地利西部提洛尔邦（Tyrol）的因斯布鲁克（Innsbruck），66岁嫌犯与母亲同住。

男子在警方侦讯时坦承，他在母亲死后将尸体存放于地下室，用冰袋冰冻尸体防止异味散发，接着用绷带包裹尸身，以吸收尸水。

奥地利警方的社会安全诈欺单位负责人古夫勒（Helmut Gufler）告诉奥地利广播公司（ORF）：「他（嫌犯）用猫砂盖住母亲尸身，最后导致尸体木乃伊化。」

法新社报导，嫌犯在兄弟造访时，告诉对方母亲住院了。他每个月都以邮寄方式获得母亲的津贴，但一名新上工的邮差最近要求见受益者本人，遭嫌犯拒绝后通报当局，让整起事件浮出水面，尸体也在4日被发现。

这名男子自2020年6月以来诈领的津贴金额高达5万欧元（约新台币163万元）。尸检报告排除男子弑母的可能性，但他依旧被指控诈领津贴和藏匿尸体罪。

© 2021 AFP