为躲国内战乱负笈乌克兰 逾万阿拉伯生现在只想回家

（法新社突尼斯26日电） 成千上万阿拉伯年轻人为躲避暴乱逃离母国，选择到乌克兰读大学，如今却面临俄罗斯全面入侵乌国这场梦魇。

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在乌克兰上大学的阿拉伯学生有一万多人，除了受到低物价吸引，比起战乱频仍的故乡，这里也相对安全。

许多人批评他们的政府未采取具体行动撤侨，以致他们只能在地下室或捷运站避难，有些人甚至穿越边界进入波兰或罗马尼亚，只为了找个庇护所。

伊拉克学生穆罕默德（Ali Mohammed）在乌克兰西部车尼夫契市（Chernivtsi）透过电话告诉法新社：「我们为了躲避战争离开伊拉克…但乌克兰（现在）也陷入相同情况。」

穆罕默德说，俄罗斯发动入侵以来，他每天都打十几通电话给基辅的伊拉克大使馆，但都没人接电话。

他说：「我们要回家，我们正在等待救援。」根据伊拉克政府官员，乌克兰有5500名伊拉克人，其中450人是学生。

24岁的叙利亚学生穆达雷斯（Raed Al-Moudaress）想法也一样。他透过电话告诉法新社：「我6个月前才来到敖德萨（Odess），希望能远离战争，展开新生活。」

「现在我很迷惘，不知道该怎么做。」

阿拉伯国家中，摩洛哥赴乌克兰求学的人数最多，约8000人在乌国的大学注册，其次是有3000多名学生在乌克兰就读的埃及。

俄军24日展开攻击后，玛达（Majda）推文说，「我们要求解决的办法，当局必须替我们寻找解决之道」，让我们返回摩洛哥。

「你们还在等什么，这是第三次世界大战。」

© 2022 AFP