为阻俄攻势　乌军将炸毁连基辅最后1座桥

（法新社乌克兰比洛戈罗德卡6日电） 俄罗斯军队前进乌克兰首都基辅，只剩最后1座桥梁挡住俄军去路，而这座桥下方现已布好炸药，守军一接获指令就会引爆。

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这让乌克兰志愿军中士卡斯伯（Casper）想来不禁感伤。

为阻止俄军战车前进，基辅西翼其他桥梁已全数为卡斯伯的同袍炸毁，仅剩比洛戈罗德卡（Bilogorodka）这座。原本绿意盎然、有不少夏季小屋的比洛戈罗德卡如今也难逃战火，沦为战区。

一旦卡斯伯收到指令把桥炸毁，历史悠久的基辅基本上就会和西部广大的腹地切断联系。

曾是伞兵的卡斯伯告诉法新社：「我们会尽量设法让桥梁继续挺立。」

但随着烽火逼近，固守路障的民众心情益发沉重起来。俄国战机加入地面部队，炮轰邻近城镇和村庄，逃难的人潮似乎永无止境。即便是炮火突然停歇，罕见出现了静悄悄的时刻，乌军都担心俄军是否正在重整旗鼓，准备发动更残忍的战斗。

卡斯伯看着前线上空的乌克兰无人侦察机，坦言被迫炸毁这最后一座连基辅桥梁的时刻可能就快到来，「收到上级命令或看到俄军挺进，我们就会把它炸了」。

「但我们在引爆的时候会尽量让更多敌军战车落水。」

© 2022 AFP