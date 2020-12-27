为1/4人口接种疫苗 以色列力拼一个月后达阵

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（法新社耶路撒冷26日电） 以色列总理尼坦雅胡今天说，希望在一个月后为1/4人口接种2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，以利社会恢复正常状态。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）贴出影片说：「我在周末和提供疫苗公司的高层交谈，我告诉他们，我们的目标是在下周末达到每天接种15万剂疫苗。」

他说：「这意味着在达到这个速度的30天内，我们将可接种450万剂疫苗。因为每个人都需要注射两次，我们在一个月后将已为225万以色列公民接种疫苗。」

尼坦雅胡是首位接种疫苗的以色列人，在21日开始全国接种计画之前就在12月19日施打疫苗。

到25日上午，境内已经有21万人接受美国辉瑞公司（Pfizer）和德国BioNTech共同研发疫苗的第一剂。

尼坦雅胡表示，他希望接种疫苗将帮助以色列「摆脱冠状病毒」，重新开放经济，「做到任何国家都做不到的事」。

在尼坦雅胡发表这些言论之际，以色列因感染病例激增，准备27日开始在全国实施两周封锁，这是自今年疫情爆发以来的第3次。

以色列有900万人口，迄今已经通报39万8015例确诊，其中3203人染疫死亡。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2020 AFP