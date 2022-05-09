主办单位摆乌龙 罗马网赛竟有彭帅练球时间

（法新社罗马8日电） 罗马网赛公布的练球时程出现中国已退役女将彭帅的名字，引发外界一阵错愕，主办单位出面澄清，并做出更正，把彭帅改成了张帅。

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彭帅曾一度自称遭前中国国务院副总理张高丽性侵，一段时间音讯全无，后来现身宣布退休。

彭帅的女子双打世界排名曾高居第1，她先是自曝遭到张高丽性侵，之后又强调从未指控任何人性侵她，然后就再也没有在中国以外的地方出现。

这次在罗马网球锦标赛的练球时程公布后，引发媒体追问，主办单位表示他们弄错了，并将彭帅的名字改为另一名中国女将张帅。目前世界排名40名的张帅，参加了这次的比赛。

主办单位一名发言人说：「这显然是昨天在排定今天的练球时程时，所犯下的错误。但今天早上我们迅速的更正了。」

彭帅去年11月在一则社群媒体的发文中，称前中国国务院副总理张高丽与她交往长达数年，且张高丽在那段时间内强迫她发生性关系。

但在那之后，彭帅两度强调从未指控任何人性侵她，并说那则贴文引起外界「极大误会」。

世界女子职业网球协会（Women's Tennis Association's, WTA）主席赛门（Steve Simon）曾在去年12月表示，WTA因为彭帅事件 ，决定暂停所有在中国举办的赛事。赛门今年2月并说，WTA对彭帅的安危仍感忧心。

© 2022 AFP