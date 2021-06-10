主导疫后复苏、强化邦谊 英美将签新大西洋宪章

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（法新社伦敦9日电） 英国首相强生和美国总统拜登今将针对目的在主导全球疫情复苏和巩固英美邦谊的新版「大西洋宪章」（Atlantic Charter）达成共识。 新大西洋宪章签订之际，适逢拜登进行任内首度海外出访行程，这也是强生和拜登首度举行面对面会谈。

新大西洋宪章仿效英国前首相邱吉尔和前美国总统罗斯福于1941年签署的「大西洋宪章」（Atlantic Charter），该宪章透过促进民主、自由贸易和机会来形塑战后世界秩序。

根据强生办公室，2021年的新宪章将涵盖全球防御及安全、冠状病毒疫情灾后重建、遏止气候变迁等。

强生会谈前发表评论指出，伦敦当局与华府紧密合作对于世界稳定与繁荣的未来至关重要。

强生还说：「拜登总统与我今天将达成的共识深植在我们共同的价值与愿景中，将为永续全球复苏奠定基础。8年前，美国总统和英国首相团结一致承诺一个更好的未来，今天我们也会这样做。」

强生和拜登明天下午将在英格兰西南部康瓦尔郡（Cornwall）会面，随后世界最富裕经济体领袖将齐聚一堂出席周末的高峰会。（译者：李佩珊/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP