主将高挂免战牌 勇士不敌暴龙终止3连胜

（法新社洛杉矶18日电） 美国职篮NBA多伦多暴龙今天以119比100轻取人手不足的金州勇士，暴龙范佛利特（Fred VanVleet）以攻下27分、12助攻居首功，巴恩斯（Scottie Barnes）也贡献21分。

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勇士有几名顶尖球员没有上场，包括当家球星柯瑞（Stephen Curry）和葛林（Draymond Green），他们虽参加勇士这一波客场之旅，但没有前往加拿大对决暴龙，因此勇士在三连胜后吞败。

勇士总教练柯尔（Steve Kerr）选择在10日打败波士顿塞尔蒂克后将他们送回家，而不是让他们冒着感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）的风险出赛，还可能不得不在加拿大隔离。伤兵名单中的伊戈达拉（Andre Iguodala）等3人也被送回加州。

勇士这一波为期8天的客场之旅，在第5场对上暴龙的比赛只剩9名球员可以上场。

暴龙自9日对芝加哥公牛之战因疫情延后以来，今天是首度上场比赛。

暴龙也在开赛前一个小时失去两名关键球员。前锋西雅坎（Pascal Siakam）和后卫班顿（Dalano Banton）都因COVID-19健康与安全协议无法上场。

勇士新秀库明加（Jonathan Kuminga）在NBA首度先发，他攻下全队最高、也是赛季个人最佳的26分。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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