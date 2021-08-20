举重可能无缘奥运 美举协：除非IWF高层下台

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（法新社伦敦19日电） 美国举重协会执行长安德鲁斯告诉法新社，除非国际举重总会（IWF）目前的领导阶层下台，否则举重笃定被摒除在奥运大门外。

国际奥林匹克委员会（IOC）已经明确表达对国际举重总会（IWF）执委会的不满，并就在东京奥运结束之际，修改了奥林匹克宪章（Olympic Charter），希望能解决这个问题。

目前，举重是否会被奥运剔除，生杀大权落在国际奥会执行委员会（IOC Executive Board）手上，即便最后仍须在国际奥会年会（IOC Session）投票决定，但那仅是形式而已。

安德鲁斯（Phil Andrews）告诉法新社说：「就像小孩一样，如果他们调皮了，他们就必须重建人们对他们的信任。」

自1896年第1届的现代奥运起，举重就是比赛之一；尽管有层出不穷的禁药黑暗史，举重从1920年以来，一直固定出现在奥运殿堂。

在IOC副主席柯兹（John Coates）告诉奥运新闻网站「奥运内幕」（InsideTheGames），IWF已获得「十分明确的指示，却并未遵循」后，举重眼前面临严峻的处境开始受到关注。

安德鲁斯希望IWF于8月29日在杜哈举行年会时，代理主席伊拉尼（Mike Irani）为首的领导阶层能够下台。

如果他们坚持不走，IOC执委会9月8日开会时，可能会决定暂时不在奥运举办举重比赛。

在美国科罗拉多州的安德鲁斯，于电话中告诉法新社说：「我认为问题出在IWF并未听取IOC的建议。」

「他们（IOC）一再明确强调，5度致函IWF，但IWF 并未听取建议，IWF（领导阶层）已经失去我们的信任。」

尽管长期领导IWF的前主席阿扬（Tamas Ajan）已于去年4月请辞下台，但IOC的耐心已经用完。

© 2021 AFP