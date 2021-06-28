义大利人出门不用再戴口罩 全国都列疫情低风险区

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（法新社罗马28日电） 义大利去年2月成为首个受到疫情冲击的欧洲国家，但如今全国都被列为疫情「低风险」区后，民众今天终于得以不戴口罩外出，写下防疫里程碑。

法新社报导，义大利卫生部在今天生效的法令中，依据评估2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情风险的4色分类系统，首次将国内20个地区全都归类为最低风险的「白色」。

这项消息大受欢迎，因为义大利南部若干地区正逢热浪，预计本周温度将升至摄氏40度以上，前述法令生效意味不再强制民众在户外区域戴口罩。

罗马市中心民众卡苏乔（Salvatore Casuccio）告诉法新社：「这堪称是种解脱，因为天气非常炎热。」

然而，许多民众今天早上外出活动时仍戴着口罩，无论是因为已成习惯，或是依然担忧疫情。

另一名罗马居民茱莉亚（Giulia）与她的母亲仍旧戴上口罩。她表示：「我们依然担心这场疫情。疫情还没结束。」

义大利一度是西方疫情危机象徵，军用卡车从北部城市贝加莫（Bergamo）尸满为患太平间载送棺材的影像曾流传全球，但近几周感染及死亡病例已急剧下降。

根据义大利政府，截至今天早上，国内12岁以上人口中已有1/3完整接种疫苗，相当于1780万人。

© 2021 AFP