义大利今年生育率因疫情将再降

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（法新社罗马24日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐全球，义大利统计局最新公布的预测显示，疫情恐使义大利已创下历史新低的出生率雪上加霜，今明两年出生婴儿数将再下滑。

义大利国家统计局（ISTAT）局长布兰加德（Gian Carlo Blangiard）昨天向国会议员说明这项人口预测时指出，义大利去年出生婴儿数为42万，降至150年来的低点，但今年可能再减至40万8000，明年更落至39万3000。

他说：「由近来多起事件所导致的恐惧和不确定氛围，加上财务困窘…，将对义大利夫妻生育产生负面影响。自2015年以来重创义大利的人口衰退很严峻，并且演变为义大利历来绝无仅有的真正崩盘局面，除非我们再度回到1917及1918年，经历第一次世界大战与西班牙流感的严重效应。」

疫情自今年初起影响义大利，导致使经济瘫痪的全国封城，所引发的危机对于妇女和年轻人的影响格外严重。

为遏止新一波疫情蔓延，全国实施夜间宵禁，酒吧与餐厅提前歇业，餐饮业受创最深，而疫情最严重的地区甚至实施更严格的管制。

根据ISTAT公布的数据，封城期间民众更可能失业，并发现复苏更迟缓，今年2月至9月间，妇女就业率下降1.9%，男性则是下降1.1%。

义大利国家统计局警告，疫情引发的危机「加剧现有劳工市场的不平等」。

© 2020 AFP