义大利军官卖资料给俄罗斯 义召见俄大使抗议

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（法新社罗马31日电） 一名义大利海军上校昨晚涉嫌将机密资料卖给一名俄罗斯军官，当场遭到义大利警方逮捕。义大利外交部今天召见俄罗斯大使表达抗议。

根据义大利警方声明，涉案的义大利军官是一名巡防舰舰长，昨晚在首都罗马与一名俄罗斯大使馆官员「秘密会面」后，当场被捕。

当时义大利特战警察「宪兵队」（Carabinieri）冲向两人并阻挡他们离去，但只有义大利军官被捕，他被控外泄文件换取报酬。涉案俄罗斯官员则因享有外交豁免权，因此未遭到拘留。

义大利「共和报」（La Repubblica）报导，涉案海军上校在义大利参谋本部工作，能够取得与义大利国防和北大西洋公约组织（NATO）活动有关的「各种资料」。

义大利警方表示，这名间谍嫌犯之所以被识破，是在参谋总长协助下，由义大利国内情报与安全局（AISI）长期领导侦办的结果。

「共和报」指出，这是冷战结束以来义大利和俄罗斯之间「最严重」外交事件，上回类似事件发生在1989年，当时义大利在境内破获俄罗斯和保加利亚间谍。

义大利外交部今天表示，外长迪马尤（LuigiDi Maio）已召见俄罗斯大使芮佐夫（Sergey Razov），两人进行了紧急会谈。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

© 2021 AFP