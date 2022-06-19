义大利加入卡达天然气田扩张计画

（法新社杜哈19日电） 俄罗斯几天前对义大利减少天然气供应后，义大利能源大厂埃尼集团今天加入卡达能源公司在全球最大天然气田扩张产量的计画。

广告 继续浏览后续

卡达能源部长兼卡达能源（Qatar Energy）总裁卡比（Saad Sherida al-Kaabi）在签约仪式中指出，埃尼集团（Eni）将会持有总投资额280亿美元的北方气田东段扩张计画（North Field East）3%股份。

卡达上周宣布法国道达尔能源集团（TotalEnergies）为此一开发案首个和持股最大外国伙伴，持有6.25%股份。卡达将会宣布有更多企业加入。

卡比说：「今天我很高兴宣布挑选埃尼集团为此一独特战略计画的伙伴。」

道达尔能源集团执行长普扬（Patrick Pouyanne）上周告诉法新社，此一计画可望于2026年投入生产，并于2027年帮助卡达增加逾60%液化天然气产量。

俄罗斯侵略乌克兰后，西方国家试图降低对俄罗斯能源依赖，开发新能源的迫切性在世界各地全面提升。

埃尼集团17日指出，从俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）获取的天然气供应量只有原先要求的50%，当时为俄方第3天减供。义大利指控俄罗斯天然气工业公司就减供一事散布谎言。

卡达能源估计，北方气田（North Field）蕴藏全球已知天然气储量的约10%。

卡比拒绝披露还会再宣布有多少伙伴加入。埃克森美孚公司（ExxonMobil）、壳牌石油公司（Shell）、康菲石油公司（ConocoPhillips）都曾被业界消息人士点名讨论过；彭博本周报导称，也有中国企业在磋商中。

韩国、日本、中国都已成为卡达液化天然气主要��场，但是自从去年欧洲能源危机以来，卡达已对英国提供额外供给的帮助，并且宣布对德国的合作协议。

卡达寻求针对供应能源签署长期协议，过去都遭到欧洲拒绝，但是乌克兰冲突已经迫使他们改变态度。

能源谘询公司伍德玛肯西（Wood Mackenzie）分析师陶尔曼（Daniel Toleman）告诉法新社：「卡达此时此刻是成本最低供给来源，因此对主要企业具有吸引力。」

「所以这些企业希望参与那些计画。」

© 2022 AFP