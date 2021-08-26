义大利安乐死合法化请愿 连署逾越门槛

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（法新社罗马25日电） 临终议题近年备受重视，义大利安乐死合法化请愿发起单位今天表示，逾75万民众连署请愿书，远超过启动公投所需的50万人门槛。

义大利安乐死合法化公投最早可能于明年举行，要求修改协助自杀法；根据义大利现行法律，协助他人自杀者，可判处5至12年有期徒刑。

义大利知名调查记者和作家萨维亚诺（RobertoSaviano）于卢卡科西奥尼协会（Luca CoscioniAssociation）发表声明说：「安乐死现今欠缺法律规范，并非人人可享有的权利，我签署（请愿书）是为了给那些无法前往安乐死合法化国家的那些人，一个自由选择的机会。」

义大利宪法法院2019年的裁决为协助自杀刑责添加除外特例，即「靠治疗维持生命并受无法治愈疾病影响，造成无法忍受身心痛苦的患者」。

但法官也指出，患者必须「完全有能力做出自由且具意识决定」；不符合前述条件的罹患不治之症患者，依旧无法经由合法手段进行协助自杀。

支持安乐死公投的人表示，如果安乐死相关法律得以通过，将容许「需要他人帮助以结束自身痛苦的病人」能经由「医疗协助选择死亡」。

© 2021 AFP