义大利寻非洲替代来源 盼摆脱对俄天然气依赖

（法新社罗马20日电） 俄罗斯入侵乌克兰后，义大利急着摆脱对俄国天然气的依赖，外交部长等部会首长今天动身走访非洲中部国家，盼能尽快敲定新的能源合约。

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义大利总理德拉吉（Mario Draghi）期望能将安哥拉与刚果共和国列入取代俄罗斯的能源供应国清单。义大利使用的天然气中，约45%是由俄罗斯提供。

根据「义大利晚邮报」（Corriere della Sera）17日刊登的访问内容，德拉吉说：「我们再也不想依赖俄罗斯天然气了，经济依赖一定不能变成政治服从。」

他说：「分散供应来源是可能的解决办法，且可在相对短的时间内执行，比我们一个月前预期的还快。」

德拉吉确诊COVID-19（2019冠状病毒疾病），他派出外交部长迪马尤（Luigi Di Maio）与生态转型部长辛格拉尼（Roberto Cingolani）代表出访。他们今天将前往安哥拉首都鲁安达（Luanda），明天访问刚果共和国首都布拉萨市（Brazzaville）。

义大利能源巨擘埃尼集团（ENI）的执行长戴斯卡济（Claudio Descalzi）将随同他们出访。

义大利领导人5月还可能访问莫三比克。

在他们访问中非国家前，义大利最近几周刚与阿尔及利亚和埃及签署协议。

阿尔及利亚目前是义大利第2大天然气供应国，提供约30%的天然气。

埃尼集团表示，到了2023年至2024年，与阿尔及利亚国营能源公司Sonatrach签署的协议，可让透过跨地中海管道（Transmed）运送的天然气量「每年增加最多90亿立方公尺」。

埃尼集团说，埃及协议可让今年运至欧洲与义大利的液化天然气量最多增至30亿立方公尺。

义大利寻求购买或租赁两个浮式储存再气化装置（floating storage and regasification units），让义大利进口更多液化天然气。

然而专家警告，分散供应来源的费用并不便宜，预测将迫使政府对企业与家庭徵收更多税金。

能源智库诺米斯马（Nomisma Energia）负责人塔巴雷利（Davide Tabarelli）说，罗马适当地利用埃尼集团过去69年来在非洲建立的「良好关系」；在生产与储存上，这家公司是非洲能源业的领头羊。

但他跟法新社说，「要在短期内」取代俄罗斯天然气的想法是「异想天开」。他说：「这个过程至少要花上2到3年。」

© 2022 AFP