义大利小将辛纳后来居上 挺进迈阿密网赛决赛

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（法新社迈阿密2日电） 义大利男网小将辛纳今天先衰后盛，以5比7、6比4、6比4击败第7种子西班牙好手包蒂斯塔-阿古特（Roberto Bautista Agut），将在迈阿密公开赛决赛对上波兰选手胡尔卡奇。

19岁的辛纳（Jannik Sinner）去年曾闯进法国公开赛8强，今天成为迈阿密公开赛36年历史以来第4位晋级男单决赛的青少年选手。

前3位是在1990年封王的美国名将阿格西（Andre Agassi）、2005年亚军纳达尔（Rafael Nadal）与2007 年冠军乔科维奇（Novak Djokovic）。

这是辛纳第3度打ATP世界巡回赛1000大师赛（ATP World Tour Masters 1000）。

稍早，大会第26种子胡尔卡奇（Hubert Hurkacz）以6比3、6比4直落二，拍落第4种子俄罗斯好手卢布列夫（Andrey Rublev），连续第2场比赛挥落世界排名前10名的选手。卢布列夫在前4场一盘未失。

胡尔卡奇在8强赛击败第2种子希腊好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），今天又拍落卢布列夫，这也是他首度在同个赛事两度挥落世界排名前10的对手。

© 2021 AFP