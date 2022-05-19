义大利总理：对俄天然气依赖 预计2024下半年才能摆脱

（法新社罗马19日电） 义大利总理德拉吉（Mario Draghi）今天表示，该国可能要到2024年下半年才能摆脱对俄罗斯天然气的依赖，这较先前预计的时间更久。

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法新社报导，义大利是欧元区第3大经济体，重度依赖俄罗斯天然气。自莫斯科入侵乌克兰以来，义大利一直在寻找替代能源，包括与阿尔及利亚签署增加供应协议。

德拉吉在参议院发表谈话时表示，政府正设法增产可再生能源，相关方式包括消除投资的「官僚障碍」，并称这是让义国免于进口化石燃料的「唯一途径」。

他告诉参议员：「政府的预估显示，我们可以在2024年下半年完全停用俄罗斯天然气。」德拉吉还说，禁止俄国天然气计画的「初步影响」将在今年底浮现。

义国生态转型部长辛格拉尼（Roberto Cingolani）4月时表示，摆脱对俄天然气依赖只需要18个月，更早之前的预测则称可能需时3年。

2021年，义大利进口的天然气有40%来自俄罗斯。

德拉吉也不忘重申对欧盟向莫斯科实施制裁的强烈支持，包括禁止进口俄罗斯石油，匈牙利已表态反对上述措施。

他强调：「我们必须继续透过制裁对俄罗斯施加压力，因为我们必须让莫斯科回到谈判桌前。」

© 2022 AFP