义大利松绑防疫措施 看好夏季旅客年成长20%

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（法新社罗马5日电） 义大利旅游联合会今天表示，随着2019冠状病毒疾病（COVID-19）限制措施逐步放宽，预计义大利今年夏季旅客将比2020年成长20%。

义大利旅游联合会（Assoturismo）调查2185家旅游业者后表示：「2021年夏季将显示出旅游业复苏的初步迹象。预计6到8月间，游客人数将达到3300万人次，比2020年增加20.8%，而在正式（旅游）设施过夜的次数将达到1亿4000万夜次。」

义大利旅游联合会说，这将为旅游业带来约128亿欧元（新台币4270亿元）旅游收入，其中约3/4的收入来自义大利人到国内其他地区旅游。

虽然如此，义大利旅游联合会说，这样的成长「仍不足以回到疫情前的水准」，因为疫情前的最后一个夏季，也就是2019年夏季，多出7350万夜次。

在疫情之前，旅游业收入占欧盟第3大经济体义大利国内生产毛额的14%，而疫情使义大利陷入二次大战以来最严重的经济衰退。

义大利希望今年接待的国外游客比2020年增加670万人次，但抵达人数仍将比2019年突破1亿人次大关时减少约2/3。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2021 AFP