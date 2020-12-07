义大利染疫病亡数破6万 死亡率仅次于英国

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（法新社罗马6日电） 根据义大利今天公布的官方统计，境内累计有6万多人因感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）病亡。染疫死亡率为3.47%，在欧洲仅次于英国的3.55%。

义大利是欧洲第一个受到新型冠状病毒重创的国家，根据卫生部通报，目前为止累计确诊172万8878例，其中6万78人不治。

尽管政府已采取所有措施来遏止最新疫情蔓延，也妥善照顾病患，义大利每天仍有数百人病殁。

义大利3日通报新增993人病亡，创下自今年初疫情爆发以来的单日新高。

义大利每1000名居民就有1人染疫不治，是欧洲与全球病故人数最高的国家之一，染疫死亡率为3.47%，在欧洲仅次于英国的3.55%。西班牙的死亡率为2.75%、法国为2.35%。

义大利总理孔蒂（Giuseppe Conte）3日规划出一套管制措施，以备耶诞节假期间实施。

孔蒂宣布，12月21日至明年1月6日，禁止民众在国内各大区之间旅行移动，包括本国人想到第2个房屋过节也不准。

在12月25日、26日和元旦，禁止大众跨城镇移动。期间实施宵禁，由晚间10时到次日清晨5时；而跨年夜的宵禁则延至清晨7时。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP