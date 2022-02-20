义大利渡轮地中海起火燃烧第2天 12人仍下落不明

（法新社希腊科孚岛19日电） 一艘悬挂义大利国旗的渡轮在希腊科孚岛（Corfu）外海起火燃烧进入第2天，至今仍有12名卡车驾驶失踪；外界对于渡轮船上状况批评声浪逐渐升高。

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这艘名为Euroferry Olympia号的渡轮，原订由希腊驶往义大利，昨天途中起火燃烧。

ERT电视台表示，由于渡轮上火势，救难人员无法登船救援，但动用多艘拖船将渡轮拖往科孚岛附近。

据报导，今天下午渡轮在科孚岛以北约仅6海里（约11公里）处；焦急家属们也在上午陆续抵达。

大风一吹，火势又起，渡轮浓密黑烟窜向天际，希腊国营雅典通讯社（ANA）报导，船上温度已达摄氏500度。

海岸巡防署表示，失踪人员都是联结车司机，来自保加利亚有7人、希腊3人、土耳其1人，以及立陶宛1人。

船上280名乘客昨天已疏散到科孚岛。起火原因目前仍不清楚。

希腊海运与岛屿政策部长普拉基奥塔基斯（Giannis Plakiotakis）表示，海事事故调查服务部门（Maritime Accident and Incident Investigation Service）已在当地展开调查。

ERT电视台报导，渡轮船长和两名工程人员昨天已移送检方。

义大利环境部表示，经义大利海岸巡防飞机空中侦查，渡轮燃料「可能外泄」。并说，渡轮上载有约800立方公尺燃料，以及23公吨「腐蚀性危险物品」。

普拉基奥塔基斯告诉Skai电视台说，渡轮火势扑灭后，会拖往安全地点，以便抽掉燃料，避免造成海上污染。（译者：纪锦玲）

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