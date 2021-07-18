义大利男网好手 肌肉拉伤退出奥运

广告 继续浏览后续

（法新社米兰18日电） 贝雷蒂尼是义大利首位晋级温布顿网球锦标赛决赛的男单好手，原本他有机会在即将揭幕的东京奥运大显身手，不过义大利奥委会今天证实，贝雷蒂尼因肌肉拉伤退出东京奥运。

法新社报导，世界排名第8的贝雷蒂尼（Matteo Berretini）晋级本届温网男单决赛，他与球王乔科维奇（Novak Djokovic）争冠，力拚4盘惜败。

义大利奥委会（CONI）表示，贝雷蒂尼因肌肉拉伤的后遗症，被迫放弃东京奥运的参赛资格，这是他在温网期间缔造历史性成就而留下的遗憾。

教练桑托帕德雷（Vincenzo Santopadre）告诉「体育报」（Gazzetta dello Sport）：「贝雷蒂尼的肌肉拉伤是在温网4强赛期间造成的。」

角逐东京奥运网球项目，义大利筹组的代表队，原本由贝雷蒂尼领军，搭配佛吉尼尼（Fabio Fognini）、索内戈（Lorenzo Sonego）与穆萨提（Lorenzo Musetti）挑战男子组赛事；另一方面，则由艾拉妮（Sara Errani）、鲍里妮（Jasmine Paolini）与乔琪（Camila Giorgi）征战女子组赛程。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP